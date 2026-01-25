Localizan con vida a la influencer “La Nicholette” en Culiacán, tras presunto secuestro

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó este sábado 24 de enero la localización con vida de Nicole N, mejor conocida como “La Nicholette”, quien había sido reportada como víctima de un presunto secuestro en Culiacán. La joven de 20 años, quien destaca como Nicole N Tiktoker y modelo de Only Fans, fue hallada sana y salva luego de cuatro días de búsqueda tras ser interceptada por sujetos armados en la zona de Isla Musalá, en el estado de Sinaloa.

El reporte oficial indica que la localización se logró tras una intensa movilización, aunque no se precisó si fue liberada por sus captores o si logró escapar. El incidente cobró relevancia nacional debido a un video captado por las cámaras de seguridad de su propio vehículo, donde se observa el momento exacto en que hombres a bordo de un auto blanco la obligan a bajar para llevársela por la fuerza.

A pesar de haber recuperado su libertad, el caso de “La Nicholette” ha generado gran controversia debido a las declaraciones previas que surgieron en redes sociales. En dichas imágenes, la joven admitía estar involucrada en actividades ilícitas como consecuencia de su labor para una facción de un grupo criminal en la región.

Antes de su localización, se viralizó un material en video donde la influencer confesaba trabajar bajo las órdenes de una organización liderada por el hijo de “Mayo Zambada”. En el video, la joven detallaba que su función principal era servir como intermediaria financiera, gestionando el pago de sobornos a diversas patrullas de la Policía Estatal para permitir las operaciones delictivas en la capital de Sinaloa.

Además de las acusaciones de corrupción, la modelo de Only Fans relató haber participado en el cobro de cuotas a comercios locales en Culiacán, así como en la logística para el traslado de armamento, municiones y dinero en efectivo.

Actualmente, las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades y esclarecer la situación jurídica de la joven, así como la identidad de los responsables del secuestro de la joven influencer..

