Nick Jonas interpretará a Paul Stanley en la película de KISS

Nick Jonas está en negociaciones finales para interpretar a Paul Stanley en la película biográfica de KISS, titulada “Shout It Out Loud”, según reportó el portal especializado Deadline.

La legendaria banda de hard rock formada en 1973 en Nueva York por Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss contara con su propia biopic.

KISS son conocidos por su estilo teatral, maquillaje facial distintivo, vestuarios llamativos y espectáculos cargados de efectos especiales, con un visual inspirado en cómics, ciencia ficción y horror.

La dirección del filme estará a cargo de Joseph McGinty Nichol, mejor conocido como “McG”, quien ha trabajado en producciones como “Charlie’s Angels” y “Terminator Salvation”.

La cinta será producida por STX Entertainment. Además, Lionsgate está en conversaciones para encargarse de la distribución global del proyecto.

El rodaje de “Shout It Out Loud” está previsto para comenzar durante el segundo trimestre del año 2025, aunque aún no hay fecha oficial de estreno confirmada.

Nick Jonas inició su carrera en el teatro de Broadway a una edad muy temprana, antes de alcanzar la fama con la banda Jonas Brothers, junto a sus hermanos Kevin y Joe.

Además de su trabajo musical, ha desarrollado una sólida carrera como actor, participado en filmes como “Jumanji: Bienvenidos a la jungla” y “Midway”, además de la serie “Kingdom”.

En 2021, lanzó su álbum como solista titulado “Spaceman” y continúa activo tanto en su carrera individual como con el grupo que lo hizo famoso.

Una biopic con el sello de KISS

La película narrará los inicios de KISS, desde su formación en el barrio de Queens hasta convertirse en una banda de renombre internacional con millones de seguidores.

Tanto Paul Stanley como Gene Simmons actuarán como productores ejecutivos del filme. Ambos han trabajado directamente en el desarrollo del guion.

El libreto ha sido escrito por Darren Lemke, quien previamente escribió los guiones de “Shazam!” y “Gemini Man”, aportando experiencia en historias dinámicas y de alto impacto visual.

El título de la película, Shout It Out Loud, hace referencia a una de las canciones más emblemáticas de KISS. El proyecto ha sido respaldado por Universal Music Group y contará con la participación activa de los miembros originales de la banda.