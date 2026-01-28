Nicki Minaj expresa apoyo a Trump en evento federal en Washington

La rapera Nicki Minaj sorprendió al aparecer junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump en un evento realizado en Washington, D.C. dedicado a promover una iniciativa federal diseñada para fomentar inversiones desde el nacimiento de los menores, una pieza central de la agenda económica del gobierno.

En dicho acto, la rapera reiteró su apoyo al mandatario, se declaró como una de las mayores defensoras del presidente Trump, describiéndose como su “fan número uno” y asegurando que las críticas que ha recibido no disminuirán su respaldo.

La artista también anunció que planea aportar una suma importante de su propio dinero, estimada entre 150 y 300 mil dólares para incentivar la apertura de estas cuentas para bebés nacidos entre 2025 y 2028.

El programa “Trump Accounts”, impulsado por la administración de Trump, prevé que cada recién nacido elegible reciba un aporte inicial de mil dólares del Departamento del Tesoro para establecer una cuenta de inversión que podrá utilizarse hasta los 18 años.

El programa fue establecido por la Ley One Big Beautiful Bill de julio de 2025, pueden beneficiar a todos los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Padres y empleadores podrán hacer aportes adicionales anuales, con el objetivo declarado de promover la educación financiera y ampliar las oportunidades económicas de las nuevas generaciones. Nicki Minaj destacó que la iniciativa puede “beneficiar a todos” y ayudar a cerrar brechas socioeconómicas, especialmente en comunidades con mayores desafíos económicos.

