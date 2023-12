Nicolas Ankia deja Los Cabos United por diferencias con “El Pony”

El futbolista argentino Nicolás Ankia Cohen concluyó su participación con Los Cabos United, al no cumplir supuestamente con las expectativas del entrenador Rodrigo “El Pony” Ruiz, durante el primer semestre de la temporada, registrando un total de 4 goles en 735 minutos. En una entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México, dio más detalles sobre su salida.

De acuerdo con Ankia Cohen, el entrenador le comunicó que el cuerpo técnico no lo quería para el siguiente torneo. No obstante, hizo hincapié en que desde el principio, “El Pony” Ruiz le había expresado que no era de su agrado.

“El motivo de mi partida fue básicamente una decisión del cuerpo técnico. El ‘Pony’ me dijo que no me quería para el siguiente torneo. No hubo mucho que hablar. Si bien había rendido, él buscaba otra cosa y fue su decisión”.

A pesar de su breve paso por el equipo cabeño, el argentino expresó su apoyo al equipo, destacó la amistad que construyó con sus compañeros y el trato que recibió de la institución. Asimismo, consideró que su rendimiento fue bueno desde el principio, pero siempre sintió que estaba en segundo plano porque Ruiz no le dio la oportunidad, ya que este desaprobaba su forma de jugar, motivo por el cual considera que no participó en una gran parte del torneo.

“Fue una estancia buena pero también tuvo sus altibajos, producto de esta decisión que toma el ‘Pony’ es algo que me lo hizo saber, que no le gustaba mi juego desde que llegué. Es por eso que no jugué una parte del torneo, pero cuando me tocó jugar sentí que rendí, pero también percibí que estaba en segundo plano. La verdad hice buenos compañeros, agradecido con el club. La pasé bien en varios momentos, en general fue un aprendizaje y ahora tengo la cabeza puesta en otro lado. Les deseo lo mejor a mis excompañeros para la segunda vuelta”, dijo.

El delantero será recordado por la afición, luchando en cada pelota y mostrando profesionalismo tanto dentro como fuera de la cancha. A pesar de ello, sus estadísticas goleadoras no fueron suficientes para convencer a la directiva y obtener más tiempo en el plantel.

GC