AMLO condena captura de Nicolás Maduro por parte de Trump

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció tras la detención de Nicolás Maduro, ocurrida durante un operativo encabezado por Estados Unidos y ordenado por Donald Trump, hecho que marcó un giro inesperado en la política regional.

De acuerdo con su posicionamiento público, Andrés Manuel López Obrador calificó la acción como un secuestro, al considerar que vulnera la soberanía de Venezuela y contradice principios históricos del derecho internacional defendidos por América Latina.

En su mensaje, AMLO sostuvo que la captura de Maduro representa un precedente peligroso y recordó que, desde su visión, líderes como Bolívar o Lincoln no habrían aceptado una intervención de ese tipo. Señaló que Trump posee la capacidad de actuar con prudencia, pero advirtió que una victoria inmediata podría transformarse en una derrota política futura.

El exmandatario mexicano reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que, aunque se encuentra retirado de la política, mantiene convicciones que lo obligan a pronunciarse ante lo que considera un atropello a la soberanía regional.

Recordó que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, como enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. “Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano”.

