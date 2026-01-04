Parecido entre Nicolás Maduro y Javier Alatorre desata ola de memes

Las redes sociales se inundaron de memes luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en un operativo atribuido a Estados Unidos, ordenado por Donald Trump, debido a un inesperado motivo que acaparó la conversación digital: su parecido físico con el periodista mexicano Javier Alatorre.

Usuarios de distintas plataformas compartieron imágenes comparativas entre el exmandatario de Venezuela y el conductor de TV Azteca, destacando similitudes en rasgos faciales y vestimenta, lo que convirtió el tema en tendencia internacional.

Leer más: AMLO condena captura de Nicolás Maduro por parte de Trump

El propio Javier Alatorre avivó la conversación al publicar una imagen comparativa junto a Maduro, ambos portando camisas azules, en la que se refirió a la similitud con un apodo humorístico, señalando: “El G-M. El Gemelo Malvado”. La publicación aceleró la difusión del contenido viral.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y crítico constante de Maduro, ironizó sobre la situación al insinuar públicamente que el periodista era buscado, lo que incrementó las reacciones y bromas entre usuarios que cuestionaban si Trump y las autoridades de Estados Unidos podrían haberse confundido de persona.

