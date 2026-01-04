Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 3 de Enero, 2026
HomeNacionalParecido entre Nicolás Maduro y Javier Alatorre desata ola de memes
Nacional

Parecido entre Nicolás Maduro y Javier Alatorre desata ola de memes

Nicolás Maduro provoca comparaciones virales tras su detención ordenada desde Estados Unidos por su parecido al periodista Javier Alatorre
3 enero, 2026
0
36

Las redes sociales se inundaron de memes luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en un operativo atribuido a Estados Unidos, ordenado por Donald Trump, debido a un inesperado motivo que acaparó la conversación digital: su parecido físico con el periodista mexicano Javier Alatorre.

Usuarios de distintas plataformas compartieron imágenes comparativas entre el exmandatario de Venezuela y el conductor de TV Azteca, destacando similitudes en rasgos faciales y vestimenta, lo que convirtió el tema en tendencia internacional.

El propio Javier Alatorre avivó la conversación al publicar una imagen comparativa junto a Maduro, ambos portando camisas azules, en la que se refirió a la similitud con un apodo humorístico, señalando: “El G-M. El Gemelo Malvado”. La publicación aceleró la difusión del contenido viral.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y crítico constante de Maduro, ironizó sobre la situación al insinuar públicamente que el periodista era buscado, lo que incrementó las reacciones y bromas entre usuarios que cuestionaban si Trump y las autoridades de Estados Unidos podrían haberse confundido de persona.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasNicolás MaduroRicardo Salinas PliegoTV Azteca
Articulo anterior

Tunden en redes a Castro Cosío y Milena Quiroga por descalificar captura ...

Siguiente articulo

2026 inicia con Luna del Lobo