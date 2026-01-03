Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Internacional

Nicolás Maduro llega detenido a Nueva York

Nicolás Maduro es trasladado a Nueva York tras operativo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
3 enero, 2026
Avión en el que fue trasladado Nicolás Maduro, foto AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,llegó este sábado a Nueva York a bordo de un avión militar Boeing 757, tras ser capturado en operativo militar como parte de una operación ejecutada por Estados Unidos tras meses de presión diplomática y militar.

El arribo ocurrió en el aeropuerto internacional Stewart, donde agentes federales de distintas corporaciones ingresaron a la aeronave antes de que Maduro descendiera escoltado por decenas de oficiales. Posteriormente, fue conducido a través de la pista bajo estrictas medidas de seguridad.

De acuerdo con información judicial, Nicolás Maduro será ingresado al Metropolitan Detention Center, en Brooklyn, antes de comparecer ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde un juez federal supervisa el proceso abierto desde 2020.

La acusación sustitutiva presentada este fin de semana mantiene señalamientos por narcoterrorismo y conspiración para introducir drogas a Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas. La investigación, iniciada por la DEA, ubica a Maduro como presunto líder de una red criminal integrada por mandos militares venezolanos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el operativo fue ordenado durante por  Donald Trump, quien afirmó que la acción buscó debilitar estructuras criminales con impacto regional.

El hasta hoy presidente venezolano podría pasar sus días en la misma prisión donde han estado “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” Zambada, Genaro García Luna y hasta R. Kelly: el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York.

