Nicolás Maduro se declara prisionero de guerra

Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un juez federal en Nueva York, donde se declaró “prisionero de guerra” y afirmó que continúa siendo el presidente de Venezuela, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia inicial.

El exmandatario de Venezuela, de 63 años de edad, fue presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York junto con su esposa, Cilia Flores, para la lectura formal de los cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos.

Durante su intervención, Nicolás Maduro señaló ante el juez que fue capturado en su residencia de Caracas durante una operación militar, situación que calificó como una violación a su inmunidad y a la soberanía venezolana.

Las autoridades de Estados Unidos trasladaron a la pareja a territorio estadounidense tras un operativo ejecutado la madrugada del sábado, el cual fue atribuido a fuerzas especiales bajo una orden emitida durante la administración de Donald Trump.

Leer más: Venezuela nombra oficialmente a Delcy Rodríguez nueva presidenta tras arresto de Maduro

En la sala del tribunal, Nicolás Maduro ingresó con uniforme penitenciario y grilletes en los pies, mientras Cilia Flores compareció bajo las mismas condiciones, sin que ninguno de los dos portara esposas en las manos.

El juez solicitó al acusado confirmar su identidad, momento que Nicolás Maduro aprovechó para reiterar que era el presidente de Venezuela y que su situación debía entenderse en el marco de un conflicto internacional.

Tras la lectura de cargos, Nicolás Maduro se declaró no culpable de las imputaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos, entre ellas narcoterrorismo y conspiración para introducir drogas al país.

Durante la audiencia, el acusado reiteró que había sido secuestrado y sostuvo que su condición correspondía a la de un “prisionero de guerra”, postura que mantuvo en sus intervenciones ante el tribunal.

Al finalizar la sesión, el juez programó una nueva audiencia para el próximo 17 de marzo, mientras Nicolás Maduro fue escoltado fuera de la sala junto a Cilia Flores, sin que se solicitara en ese momento libertad bajo fianza.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO