¿Quién es Nicolette? La influencer privada de la libertad en Culiacán

La ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentra en alerta tras el reporte de la privación ilegal de la libertad de la joven conocida como Nicolette, una figura con presencia en redes sociales.

Según las primeras indagatorias oficiales, “tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil”.

El hecho ocurrió en el fraccionamiento Isla Musala, una zona residencial de Culiacán. La secuencia fue captada por la cámara del vehículo de la influencer, una camioneta Tesla Cybertruck, la cual fue localizada abandonada en el sitio.

Nicolette ha ganado notoriedad en plataformas digitales por compartir contenido relacionado con un estilo de vida de lujo, moda y viajes. Sin embargo, su nombre también ha sido vinculado recientemente en informes de inteligencia federal que investigan la comercialización de artículos con simbología de grupos delictivos.

La desaparición de la influencer ocurre en un contexto de alta tensión en la entidad, donde los enfrentamientos y las privaciones de la libertad han registrado un repunte en las últimas semanas.

Perfil de Nicolette y situación de riesgo en Sinaloa

Antes de este incidente, Nicolette mantenía una interacción constante con su audiencia, mostrando marcas de diseñador y vehículos de alta gama. Este tipo de perfiles, frecuentemente asociados a la denominada “narcocultura”, han estado bajo vigilancia de las autoridades federales debido a la posible apología del delito. No obstante, la prioridad actual de los cuerpos de seguridad es la localización con vida de la joven, independientemente de las investigaciones previas sobre sus actividades comerciales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha reforzado los patrullajes en las zonas comerciales donde se presume que la influencer fue vista por última vez. La falta de información oficial sobre su paradero ha generado diversas teorías en redes sociales, lo que complica la labor de rastreo de las unidades de inteligencia.

Se espera que en las próximas horas la familia de Nicolette presente la denuncia formal ante el Ministerio Público para formalizar las investigaciones. Mientras tanto, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México se han sumado a la difusión del caso, exigiendo a las autoridades estatales resultados inmediatos ante la ola de violencia que afecta a la población civil y a figuras públicas por igual.

