Nicolette, la influencer secuestrada en Sinaloa podría estar ligada a Los Chapitos

Autoridades federales informaron que mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar a Nicole Pardo Molina, conocida en redes sociales como La Nicholette, tras su privación ilegal de la libertad en Culiacán, Sinaloa.

Investigaciones de las autoridades han revelado que la influencer presuntamente utilizaba sus plataformas digitales para la comercialización de productos con referencias directas a la facción de Los Chapitos. Según los reportes de inteligencia, la venta de estos artículos incluía prendas de vestir y accesorios con logotipos y frases relacionadas con la organización criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El expediente detalla que la actividad de Nicolette no se limitaba a la creación de contenido de estilo de vida, sino que servía como un canal de distribución para la denominada “narcocultura”. Las autoridades detectaron que el catálogo de productos hacía alusión a figuras y jerarquías de Los Chapitos, lo cual es rastreado bajo protocolos de apología del delito y posibles nexos con el financiamiento de actividades ilícitas.

Según las primeras indagatorias oficiales, “tres hombres armados, a bordo de un vehículo blanco con reporte de robo, arrojaron ponchallantas a la camioneta en la que viajaba la víctima, la interceptaron y posteriormente la subieron por la fuerza al automóvil”.

El hecho ocurrió en el fraccionamiento Isla Musala, una zona residencial de Culiacán. La secuencia fue captada por la cámara del vehículo de la influencer, una camioneta Tesla Cybertruck, la cual fue localizada abandonada en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances concluyentes en el paradero de La Nicholette, pero reiteraron que las acciones de búsqueda continúan y que el caso se mantiene como prioridad dentro de las investigaciones en curso.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/