Niegan acceso a estudiante trans en preparatoria de Loreto por usar falda

A través de redes sociales, una estudiante transgénero, de nombre Carly, exhibió que fue víctima de discriminación por parte de la directora del CEB 5/2 “José Vasconcelos” en Loreto. La joven relató que se le prohibió ingresar al plantel con el uniforme femenino, por lo que tuvo que interponer una denuncia para que se le hicieran valer sus derechos.

En un video que publicó en Facebook, la estudiante señaló que además recibió comentarios despectivos por parte de la directora, quien se negó a utilizar sus pronombres femeninos.

“Estoy transmitiendo en vivo por una denuncia a la profesora Patricia Menchaca, que me está discriminando. ¿Por qué? Porque yo soy una transgénero y ella no me está permitiendo ir con el uniforme femenino, con el que yo debo llevar. Me dijo que me veía ridículo, me habló en masculino y me dijo que no, que yo no podía entrar y me sacó”, narró.

Tras acudir al DIF Municipal de Loreto y al Centro de Justicia Penal, la estudiante logró que se ordenara a la escuela que respetara su identidad de género. Carly ahora podrá ir a la preparatoria con el uniforme femenino.

“Ya está solucionado. Muchísimas gracias a todxs lxs que me apoyaron, lxs que me ayudaron a difundir el video. Gracias a las personas encargadas de DIF y Justicia Penal. Gracias a todxs, de verdad. Ya mañana me presentaré a mis clases normales y horarios normales en mi uniforme (falda). Gracias por comprender y apoyarme. No se queden nunca calladxs. Estoy orgullosa de ser abiertamente transgénero”, escribió.

De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este no es un caso aislado. A mediados de julio, la titular del organismo, Charlene Ramos Hernández, declaró que han recibido quejas hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP) por este tema.

“Les dicen que no pueden usar pantalón, o que no pueden usar falda, o que tienen que traer el cabello de cierto tamaño, de cierta forma… todo este tipo de situaciones que devienen de una mentalidad tradicional y que ahora con los derechos de la autonomía y los derechos de la identidad de las infancias y del interés superior de la niñez, por supuesto, se van modificando todos estos parámetros. A través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hemos logrado de manera muy exitosa conciliaciones en este tema en particular en los cuales se les ofrece las disculpas a las víctimas”, detalló.

Cabe recordar que desde inicios de julio se aprobó el reconocimiento legal de las infancias y adolescencias trans en Baja California Sur. Sin embargo, hasta el momento, más de 20 casos se encuentran trabados y los jóvenes no han podido tramitar sus nuevas actas de nacimiento.

