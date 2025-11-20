¿Cuál es el mejor lugar para conocer la nieve en México durante el invierno 2025-2026?

Aunque México suele asociarse con playas y climas cálidos, el invierno 2025-2026 traerá consigo uno de los espectáculos más buscados: la nieve en México. Desde montañas imponentes hasta bosques cubiertos de blanco, el país ofrece varios destinos ideales para quienes buscan vivir una experiencia invernal sin cruzar la frontera.

Creel, Chihuahua: nieve entre barrancas

Entre noviembre y marzo, Creel se convierte en uno de los mejores destinos para ver nieve en México. La Sierra Tarahumara se pinta de blanco, especialmente en enero, cuando las nevadas son más intensas. Es un lugar perfecto para viajeros que buscan aventura, paisajes montañosos y contacto con la naturaleza.

Nevado de Toluca: el volcán más accesible para ver nieve

El Nevado de Toluca, en el Estado de México, recibe nieve entre diciembre y febrero. Su cráter, donde se encuentran las lagunas del Sol y la Luna, ofrece una de las vistas más impresionantes del turismo invernal en el país. Es un punto popular para excursionistas y familias que desean disfrutar de la nieve cerca de la CDMX.

Sierra de San Pedro Mártir, Baja California: nieve y cielo estrellado

La Sierra de San Pedro Mártir es ideal para quienes buscan un invierno completo: montañas nevadas, senderos blancos y cielos despejados perfectos para la observación astronómica. Durante la temporada invernal, este parque nacional ofrece uno de los ambientes más fríos y espectaculares del norte del país.

Pico de Orizaba: el gigante nevado de México

El Pico de Orizaba, el volcán más alto de México, destaca cada invierno con sus laderas cubiertas de nieve. El glaciar Jamapa y sus alrededores crean un escenario perfecto para el senderismo, la fotografía y la aventura. Sin duda, uno de los mejores lugares para conocer la nieve en México.

Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl: nieve a horas de la CDMX

A solo unas horas de la capital, el Parque Nacional Iztaccíhuatl–Popocatépetl ofrece vistas invernales únicas. La “Mujer Dormida” luce majestuosa bajo la nieve, mientras que el Popocatépetl domina el paisaje con su imponente presencia. Es uno de los destinos más accesibles para disfrutar la temporada de nieve 2025-2026.

Si quieres vivir la experiencia de la nieve en México este invierno, estos destinos te ofrecerán montañas blancas, aire helado y paisajes inolvidables. Elige tu favorito, prepara la cámara y disfruta de un invierno diferente sin salir del país.