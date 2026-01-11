Nieve sorprende en México y activan operativo por frío extremo

La nieve se registró este domingo en las zonas más altas del municipio de Galeana, en Nuevo León, informó Protección Civil estatal, tras el ingreso del frente frío número 27 que mantiene bajas temperaturas y condiciones invernales en el noreste del país.

Autoridades compartieron imágenes en redes sociales donde se observa la nieve acumulándose en las cumbres del Cerro del Potosí, una de las elevaciones más altas de la entidad, mientras el clima gélido continúa.

La alcaldesa de Galeana, Alejandra Ramírez Díaz, advirtió que el fenómeno podría extenderse a zonas aledañas y llamó a los habitantes a tomar precauciones, como evitar zonas altas, conducir con cuidado y abrigarse adecuadamente ante la presencia de lluvia y nieve.

En partes de Santiago, también en Nuevo León, se reportaron lluvias ligeras y temperaturas de hasta 2 grados bajo cero, aunque sin la misma intensidad de nieve observada en la Sierra de Galeana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las condiciones invernales persistirán hasta al menos el martes, con temperaturas mínimas entre menos cinco y cero grados centígrados en zonas serranas de Nuevo León, lo que podría favorecer más incidencias de nieve o aguanieve.

Debido a la nieve Protección Civil mantiene monitoreo permanente en la región y recomienda a residentes y visitantes mantenerse informados a través de canales oficiales para enfrentar el evento meteorológico y evitar riesgos por el clima extremo.

