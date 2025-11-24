Crisis en Nigeria: Ascienden a 303 los estudiantes secuestrados junto a profesores de un internado

En un nuevo golpe a la seguridad en el norte de Nigeria, bandidos armados secuestraron a 303 estudiantes y 12 profesores de la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, ubicada en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Niger. El ataque ha elevado la alarma en la región por la crisis de secuestros escolares en Nigeria, donde grupos criminales buscan rescates millonarios.

De acuerdo con los reportes, los atacantes irrumpieron en el plantel, donde albergaban a niños y adolescentes de entre 10 y 18 años. Tras un censo y verificación realizado por las autoridades locales, el obispo Bulus Yohanna confirmó el saldo: “Tras finalizar el censo y la verificación, el número actualizado de estudiantes secuestrados de la escuela es de 303, mientras que el de profesores secuestrados se mantiene en 12. Por lo tanto, el número total de personas secuestradas es de 315.”

Este incidente se suma a una ola reciente de violencia, incluyendo el rapto de 25 niñas en otra escuela y un asalto a feligreses en la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, que dejó al menos dos muertos y 38 secuestrados.

La inseguridad en el noroeste y centro de Nigeria, estados como Niger, Kebbi, Plateau y Benue, ha convertido a los internados en blancos frecuentes de bandidos armados, motivados por extorsiones. Estos grupos criminales operan en bosques densos, aprovechando la debilidad de las fuerzas de seguridad. Expertos en crisis de secuestros en Nigeria advierten que estos ataques no solo buscan ganancias económicas, sino que también generan pánico social y desplazan comunidades enteras, exacerbando la crisis humanitaria en África Occidental.

Ante la magnitud del secuestro masivo en Papiri, el gobierno nigeriano ha respondido con medidas drásticas: ordenó el cierre temporal de 41 internados en estados vulnerables para prevenir más brechas de seguridad. La directora de Educación Secundaria del Ministerio Federal de Educación, Binta AbdulKadir, anunció la clausura inmediata de los Colegios de Unidad Federal. En paralelo, el portavoz policial Wasiu Abiodun detalló: “Unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en la zona, rastreando el bosque con el fin de rescatar a los estudiantes.

Operativos de búsqueda continúan en la maleza, aunque hasta ahora no hay rastros de los rehenes.

Escapan 50 estudiantes

50 estudiantes lograron huir y forman parte de un grupo amplio de menores de entre 8 y 18 años que asisten al colegio, el cual tiene una matrícula total de 629 alumnos. Según los reportes preliminares, los jóvenes escaparon en distintos momentos y lograron llegar por su cuenta a zonas seguras, donde posteriormente fueron identificados por familiares y autoridades comunitarias.

