Niña de 12 años asesinada en Chalco, presuntamente por deuda familiar

Una niña de 12 años fue asesinada la madrugada de este lunes dentro de su vivienda en el municipio de Chalco, en la zona oriente del Estado de México (Edomex). De acuerdo con reportes preliminares, el ataque estaría relacionado con una presunta deuda económica que mantenía la familia de la víctima.

La menor, identificada como Dulce “N”, vivía junto a su madre, su hermano y su abuela en una casa de techos de lámina y paredes de cartón ubicada en la calle Reforma, esquina Cerrada de Benito Juárez, en el poblado de San Pablo Atlazalpan.

Fuentes policiales informaron que los hechos ocurrieron alrededor de las 05:00 horas, cuando varios sujetos a bordo de motocicletas irrumpieron violentamente en la vivienda. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra los ocupantes, impactando a la niña en el pecho y las piernas.

La madre, identificada como Bianca, de 28 años, solicitó de inmediato la presencia de elementos de seguridad y servicios médicos. Sin embargo, al llegar los paramédicos confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

Un familiar logró escapar corriendo hacia un campo de cultivo, lo que le permitió salvar su vida. Los agresores huyeron en los mismos vehículos en los que llegaron, mientras las autoridades implementaban un operativo de búsqueda en la zona.

Elementos de la Policía Municipal de Chalco arribaron al lugar y acordonaron el área. Más tarde, personal de la Fiscalía mexiquense realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer el asesinato.

De acuerdo con los primeros indicios, el móvil podría estar relacionado con una deuda pendiente que mantenía la familia. No obstante, las autoridades no descartan otras líneas de investigación.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por el asesinato de la menor. La Fiscalía del Estado de México continúa recabando testimonios y evidencias con el objetivo de dar con los responsables de este crimen que ha conmocionado a la comunidad.