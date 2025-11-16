Niña y adolescente mueren tras ataque armado en Nuevo León

Una niña de cinco años murió la mañana del sábado en el Hospital Metropolitano de Nuevo León, tras resultar herida en un atentado a balazos ocurrido en el municipio de San Nicolás. En el mismo hecho también murió un adolescente de 17 años.

De acuerdo con los reportes, la menor, identificada como Romina, y el joven Ángel Tadeo fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego cuando convivían en una vivienda ubicada en la Colonia Prados del Nogalar. Ambos fueron trasladados al hospital, donde el joven falleció mientras recibía atención médica.

Las autoridades indicaron que Ángel Tadeo presentaba heridas de bala en el abdomen, cráneo y espalda. En tanto, la niña Romina ingresó con una lesión grave en el cráneo causada por el impacto de un proyectil.

El personal médico del nosocomio intentó salvar la vida de la niña durante varias horas, pero la gravedad de las heridas provocó que la menor finalmente murió pese a los esfuerzos realizados por los especialistas.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:30 horas en las calles María Camarena Vélez y Chihuahua, cuando dos jóvenes armados que viajaban en una motocicleta tipo cross color verde llegaron al sitio y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el lugar.

Elementos de la policía municipal y paramédicos de Protección Civil acudieron tras el reporte de varios lesionados. En la escena, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recolectó casquillos de un arma calibre nueve milímetros, con lo que se iniciaron las investigaciones para esclarecer el origen del ataque y dar con los responsables.