Niña de 6 años fallece horas después de un procedimiento dental en clínica de Alzira España

Una niña de 6 años fue llevada por su familia a una clínica dental en Alzira, España, para tratar varias caries y retirar un diente de leche que ya estaba flojo y le ocasionaba molestias.

De acuerdo con la familia, el procedimiento se realizó sin aparentes contratiempos, por lo que regresaron a casa para continuar con sus actividades habituales.

Sin embargo, horas después la menor comenzó a presentar un malestar repentino, lo que alarmó a sus padres. Ante el deterioro de su estado, decidieron trasladarla de urgencia a un hospital, donde el personal médico intentó reanimarla sin éxito, confirmando su fallecimiento.

Afectados por lo sucedido, los padres informaron a las autoridades que la niña empezó a sentirse mal justo después del tratamiento dental, por lo que solicitaron la intervención de la policía para investigar si la muerte puede estar relacionada con la intervención o si existió alguna complicación médica no detectada.

Las autoridades locales han abierto una investigación que incluye la revisión del historial clínico de la menor, el informe del dentista y las condiciones del consultorio.

Mientras se esperan los resultados oficiales, el caso ha generado preocupación en la comunidad y reabre el debate sobre la importancia de contar con protocolos de emergencia, evaluaciones previas exhaustivas y atención adecuada durante procedimientos en pacientes pediátricos.