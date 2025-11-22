Niña muere atropellada por su madre en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Una niña de un año y nueve meses muere tras ser atropellada accidentalmente por su madre mientras esta maniobraba una Mazda tipo CX-9 dentro de su domicilio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, según informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la tarde del viernes en una vivienda ubicada en la colonia 150 Aniversario, en la zona poniente del municipio. De acuerdo con los reportes, la joven madre, de 21 años, intentaba sacar la camioneta con placas de Texas cuando, sin percatarse de que la menor la seguía, encendió el vehículo y avanzó, provocando el atropellamiento.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que la niña falleció de manera inmediata, luego de que uno de los neumáticos le pasó encima. A pesar de la rápida respuesta a la llamada de emergencia, no fue posible salvar a la menor.

Leer más: Detienen a policía presunto responsable de feminicidio de niña sin vida en Oaxaca

La madre, quien padece ataques epilépticos, sufrió múltiples desvanecimientos tras el hecho. Los paramédicos la trasladaron a un hospital para recibir atención médica, en calidad de detenida debido al fallecimiento de la niña.

Agentes de la Fiscalía estatal iniciaron las investigaciones y procedieron a detener a la joven, quien se encontraba en crisis nerviosa por el accidente. Las primeras indagatorias indican que la mujer pretendía salir a realizar un mandado cuando ocurrió el hecho.

Posteriormente, la madre fue presentada ante el Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica mientras continúa la investigación del caso en Nuevo Laredo, Tamaulipas.