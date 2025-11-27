Niña murió tras ser sometida a castigo físico en escuela de la India

Una niña de ocho años falleció en una escuela de Maharashtra, India, después de ser sometida a un castigo físico extremo por supuestamente llegar tarde a clases. El caso generó indignación nacional e internacional, al revelar fallas graves en la supervisión docente y en la aplicación de protocolos disciplinarios en el sistema educativo local.

La menor, identificada como Kajal Gaur, fue obligada a realizar 100 abdominales mientras cargaba su mochila, según las primeras investigaciones. Autoridades educativas señalaron que, pese a que la legislación india prohíbe estrictamente este tipo de prácticas, la medida fue impuesta por una profesora del plantel Shri Hanumant Vidya Mandir.

El incidente ocurrió el 8 de noviembre, cuando la niña formó parte de un grupo de casi 50 estudiantes castigados por llegar tarde a clases. Personal de la escuela afirmó que Kajal padecía anemia y que sus padres habían sido informados, lo que generó cuestionamientos sobre por qué fue incluida en el castigo pese a su condición médica.

Después del ejercicio forzado, la menor regresó a su casa quejándose de un dolor corporal intenso. Al día siguiente, sufrió un desplome dentro de la escuela y fue trasladada primero al Hospital Astha, donde presentó convulsiones, para luego ser enviada al Hospital Lakshmi y finalmente al JJ. A pesar de los esfuerzos médicos, la niña falleció debido a complicaciones asociadas con inflamación pulmonar y un agrandamiento del bazo vinculado a su anemia.

Las autoridades confirmaron que una cámara de seguridad registró el momento del desplome, material que ya forma parte de la investigación judicial. El video, según funcionarios, muestra la gravedad del deterioro físico que la menor experimentó tras el castigo.

Cinco días después de los hechos, la maestra responsable, identificada como Mamta Yadav, fue detenida por la Policía de Waliv luego de haber intentado escapar. Fue presentada ante un tribunal en Vasai el 20 de noviembre, donde se determinó imponerle prisión preventiva por 14 días mientras avanza el proceso.

El director del plantel, Ramashray Yadav, trató de justificar a la profesora al señalar en tercera persona que ella “no pudo verla debido a su baja estatura”, comentario que generó rechazo entre organizaciones defensoras de los derechos infantiles, las cuales recalcaron que ningún argumento justifica la aplicación de un castigo físico prohibido por la ley.