Niña sin vida es despedida en Juchitán, Oaxaca, por familiares y amigos

Entre gritos de justicia y profundo dolor, fue sepultada la niña sin vida identificada como Noelia Daylen, de apenas cuatro años, cuyo cuerpo fue hallado el martes en una vivienda de Juchitán, Oaxaca, tras haber desaparecido luego del asesinato de su madre Adilene, de 21 años, y dos personas más.

El cortejo fúnebre partió desde el domicilio de sus abuelos hasta el panteón municipal “Domingo de Ramos”, donde familiares, vecinos y amigos despidieron a la menor en medio de aplausos, lágrimas y consignas que exigían justicia. La sociedad juchiteca expresó su indignación por el crimen que ha sacudido al Istmo.

De acuerdo con los reportes oficiales, Noelia Daylen fue atacada junto a su madre Adilene, así como Karla, de 25 años, y Eduardo, de 19, quienes fueron asesinados con arma de fuego la noche del pasado lunes. Mientras los tres adultos murieron en el lugar, la niña fue reportada como desaparecida, lo que derivó en un intenso operativo de búsqueda.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó posteriormente el hallazgo de la niña sin vida en una vivienda del fraccionamiento La Planta, en Juchitán, donde también fueron detenidas tres mujeres —identificadas con las iniciales R.E.B.N., del Estado de México; M.G.S.P. y R.I.P.G., procedentes de Chiapas— presuntamente vinculadas con la desaparición de la menor y con los homicidios recientes en la región del Istmo.

Ante los hechos, autoridades estatales y federales informaron la reanudación de la Operación Sable en el Istmo, particularmente en Juchitán, con el despliegue de 500 elementos de seguridad. El operativo contempla patrullajes permanentes, instalación de filtros de seguridad y revisión de vehículos en zonas consideradas de alto riesgo.

La comunidad de Juchitán convocó para este sábado una marcha pacífica para exigir justicia por Noelia Daylen y demandar mayor seguridad en la región. Los pobladores aseguraron que no permitirán que el caso quede impune y que continuarán manifestándose hasta que las autoridades esclarezcan el crimen y garanticen la paz en el municipio.