Hallan a niña sin vida tras desaparición en Juchitán, Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca confirmó el hallazgo de una niña sin vida identificada como Noelia Daylen, de cuatro años de edad, en una vivienda del fraccionamiento La Planta, en Juchitán, Oaxaca, tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

De acuerdo con las autoridades, la menor había sido reportada como desaparecida el 10 de noviembre, luego del asesinato de su madre —una joven de 22 años—, otra mujer y un hombre en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita.

El hallazgo de la niña sin vida se produjo durante un cateo en una vivienda donde también fueron detenidas tres mujeres identificadas con las iniciales R.E.B.N., originaria del Estado de México; M.G.S.P. y R.I.P.G., procedentes de Chiapas. Los tres individuos están presuntamente vinculados con la desaparición de la niñamadre y con los homicidios ocurridos en días recientes en la región del Istmo.

La Fiscalía de Oaxaca indicó que las detenidas fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, mientras se determina su situación jurídica. Además, se informó que las primeras líneas de investigación apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una célula delictiva que opera en la zona.

El operativo que permitió localizar a la niña sin vida contó con la participación de la Secretaría de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes apoyaron en la ubicación y aseguramiento de las sospechosas.

Según las indagatorias, Noelia Daylen fue vista por última vez junto a su madre en la avenida Independencia con Aldama, en Juchitán. La ficha de búsqueda advertía que su integridad estaba en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

La Fiscalía de Oaxaca afirmó que continuará con una investigación integral, con perspectiva de género e infancia, para esclarecer los hechos y garantizar justicia para Noelia Daylen, su madre y las demás víctimas del caso.