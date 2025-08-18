Ninel Conde es la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025: así fue su salida

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025 este 17 de agosto. La noche estuvo marcada por un posicionamiento intenso entre los habitantes y los nominados. Cada palabra fue clave para definir quién saldría de la casa.

Posicionamiento cara a cara

Mariana Botas abrió el posicionamiento y se enfrentó a Alexis Ayala: “Este es un juego, sin embargo, no entiendo tu manera de jugar, no me da confianza porque no sé si lo que dices es sincero, no lo entiendo y por eso quiero que te vayas”, comentó. Alexis respondió: “Me encanta tu incomodidad, yo no vine a quedar bien con nadie. Si no te gusta el infierno, no le coquetees al diablo porque te vas a quemar”.

Aarón Mercury se posicionó frente a Facundo: “Yo quiero que abandones la casa… Nos has minimizado, espero te haya gustado una cucharada de tu propia medicina”. Facundo contestó: “En esta casa eres solo un peón, pero agradezco tus palabras”.

Shiky, Dalílah Polanco, Priscila Valverde, Elaine Haro y Aldo de Nigris también expresaron sus razones frente a los nominados, dejando clara su estrategia y los conflictos acumulados en la casa.

Entrevista de Galilea Montijo

Minutos antes de conocer la decisión, Galilea entrevistó a Ninel en la sala de nominados. Sobre cómo llegó a la placa de nominación, Ninel confesó: “No tengo las herramientas para decir ‘quiero poner a A, B o C’, entro al confesionario y doy mis puntos. Aunque no se me posicionó nadie, creo que esos puntos vinieron de muy cerca”.

Decisión del público

Tras el posicionamiento, los nominados entraron a la cabina giratoria. La decisión del público se reveló: Ninel Conde abandonó la casa, mientras Mar Contreras regresó a la competencia