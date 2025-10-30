Ninel Conde sorprende al lucir ojos verde olivo y genera debate entre sus seguidores

La cantante y actriz Ninel Conde se volvió tendencia nuevamente, esta vez por un cambio estético que dejó boquiabiertos a sus seguidores: su mirada ahora luce en un tono verde olivo, muy diferente a su característico color café. La artista compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram, donde se le ve posando con un maquillaje natural que resalta el nuevo color de sus ojos.

En cuestión de horas, las publicaciones se volvieron virales y generaron una ola de comentarios, entre quienes elogiaban su apariencia y quienes cuestionaban si el cambio era real o simplemente el resultado de lentes de contacto o filtros digitales.

“Se ve espectacular, ese tono le da un aire sofisticado y elegante”,

comentó una seguidora.

“Seguro es un filtro, Ninel no necesita eso”,

opinó otro usuario, reflejando la división de opiniones.

El debate también se extendió a otras plataformas, como X y TikTok, donde los clips de su nueva apariencia fueron compartidos y comentados miles de veces. Algunos especialistas en moda y belleza coincidieron en que el verde olivo es un color poco común y llamativo, que puede darle a la actriz un estilo más moderno y atrevido, mientras que otros destacaron que el cambio podría formar parte de una estrategia para mantenerse relevante en el mundo digital.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha confirmado si se trata de un cambio permanente, un procedimiento estético o únicamente lentes de contacto cosméticos, manteniendo así la intriga entre sus seguidores. Lo cierto es que la cantante volvió a colocar su nombre en las tendencias y generó conversación sobre su estilo y su capacidad para reinventarse.

Con esta nueva apariencia, Ninel Conde demuestra nuevamente su habilidad para adaptarse a las tendencias y mantenerse vigente en el espectáculo mexicano, donde cada detalle, desde la moda hasta la mirada, puede convertirse en tema de conversación y generar repercusión mediática.