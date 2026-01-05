Jóvenes en México: ¿por qué la condición de “ninis” sigue sin disminuir pese a programas y gasto público?

Pese a años de gasto público e inversiones en programas de capacitación, la cifra de jóvenes mexicanos que ni estudian ni trabajan, conocidos como “ninis”, sigue siendo elevada al cierre de 2025.

De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que de los 30.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que residen en el país, 14.5 millones, es decir el 47.7% integran la Población No Económicamente (PNEA).

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), eje de la política de empleo para jóvenes desde 2019, no ha logrado reducir significativamente la brecha de ninis.

El gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha fijado para 2026 una meta de 500 mil jóvenes inscritos en el programa, con una beca mensual de 9,582 pesos, resultado del incremento al salario mínimo general; sin embargo, el reto no es únicamente aumentar el gasto, sino generar empleos formales y sostenibles para que los ninis transiten de la capacitación a la productividad efectiva.

A pesar de contar con miles de millones de pesos en inversión desde su creación y un incremento reciente en el monto de la beca mensual para atraer a más participantes, el número de jóvenes en esta condición se ha mantenido relativamente estable.

Datos claves del fenómeno

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de los 30.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que residen en México, 14.5 millones, el 47.7%, forman parte de la Población No Económicamente Activa (PNEA).

Aunque no todos pueden clasificarse estrictamente como ninis (algunos están dedicados a labores de cuidado), la tasa NEET, término internacional equivalente al concepto de ninis, se mantuvo cerca del 18.9% a finales de 2025, sin mostrar descenso significativo.

Lee más: Gas Bienestar incumple metas desde 2021 y mantiene opacidad en gastos y planes futuros

Desde el inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 3.3 millones de jóvenes han participado en capacitación laboral. Sin embargo, la vinculación de estos aprendices con empleos formales sigue siendo insuficiente. El registro de beneficiarios ha mostrado fluctuaciones: cayó a 213,630 jóvenes en 2024, repuntó a 378,628 en 2025, pero los montos presupuestados ajustados por inflación no alcanzan los niveles iniciales, lo que limita el potencial impacto del gasto.

Lee más: Tren Maya con millonario gasto circula casi vacío incluso en temporada alta

La persistencia de la informalidad laboral y la falta de oportunidades estructurales dificultan que los beneficios del gasto público se traduzcan en resultados tangibles para la juventud mexicana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.