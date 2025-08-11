Niño de 5 años es rescatado en Morelos tras secuestro; grupo criminal exigía entrega del padre para liberarlo

Un niño de apenas cinco años fue rescatado sano y salvo tras haber sido privado de su libertad en el municipio de Jantetelco, Morelos. El grupo criminal que cometió el secuestro exigía la entrega del padre del menor, bajo la amenaza directa de asesinar al niño si no se cumplía con su demanda.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía General del Estado activó un operativo inmediato para localizar al menor y detener a los responsables. Gracias a la labor coordinada de las fuerzas de seguridad, el niño fue localizado en una zona rural del municipio y dos personas presuntamente vinculadas al secuestro fueron detenidas en el lugar.

Lee más: La Paz concentra la mayoría de casos de dengue en Baja California Sur en 2025

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar si este secuestro está relacionado con otro caso reciente ocurrido en el Estado de México, donde también se reportó la desaparición de un menor bajo circunstancias similares. Este posible vínculo podría revelar la existencia de una red criminal que opera en la región y que estaría especializándose en este tipo de delitos.

Estado de salud y atención para el menor

El menor se encuentra actualmente bajo protección de las autoridades y está recibiendo atención médica y psicológica especializada para superar el trauma causado por el secuestro. Familiares y autoridades trabajan para garantizar su pronta reintegración al entorno familiar, en un ambiente seguro.

Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la creciente inseguridad y las amenazas que enfrentan las familias en la región, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante delitos de alto impacto.