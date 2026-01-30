Niño agredido en Oaxaca causa indignación entre los miembros de la sociedad

El caso de un Niño víctima de agresión por parte de un hombre adulto en Oaxaca generó amplia indignación social, luego de que se difundieran imágenes del ataque ocurrido en un espacio público. El hecho, que involucró a un Niño en un área recreativa, reavivó el debate sobre la seguridad infantil en zonas comunitarias.

De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió en la zona de juegos del parque Framboyanes Primavera, ubicado frente a la estación de policía municipal. Un video que circuló en redes sociales mostró el momento en que el menor fue insultado y golpeado, mientras el agresor huyó sin ser detenido, pese a la cercanía con instalaciones de seguridad.

Padres de familia cuyos hijos frecuentan el parque expresaron preocupación por la falta de vigilancia. El padre del menor señaló que la situación generó desconfianza entre los vecinos, quienes ahora consideran necesario permanecer atentos y acompañar a sus hijos en todo momento, ante la ausencia de policías en el lugar.

Leer más: Niño fue asesinado presuntamente por su padrastro en Guerrero

Tras la difusión del caso, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de Oaxaca informó que mantiene coordinación con la Fiscalía de Oaxaca para localizar al responsable. La dependencia precisó que se busca aplicar justicia con enfoque de protección a la niñez.

Las autoridades indicaron que el objetivo del proceso será garantizar la reparación del daño y evitar la repetición de hechos similares. Mientras continúan las investigaciones, la comunidad exige mayor presencia policial en el parque Framboyanes Primavera y en otros espacios públicos de Oaxaca para proteger a niñas y niños.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO.

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México: https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/