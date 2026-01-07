Niño fue asesinado presuntamente por su padrastro en Guerrero

Un niño de poco más de dos años fue localizado asesinado dentro de un domicilio en Chilpancingo, Guerrero, presuntamente por su padrastro y su madre, tras un reporte ciudadano que alertó a las autoridades por llantos persistentes en el domicilio.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Encanto, en el punto conocido como la barranca de Guaje Seco, donde vecinos escucharon durante horas los gritos del menor sin que se lograra intervenir de inmediato.

De acuerdo con testimonios recabados de manera reservada, los llantos iniciaron alrededor de las siete de la mañana y se prolongaron hasta cerca de las nueve, cuando cesaron abruptamente, lo que generó preocupación entre los habitantes del área.

Fue mediante una denuncia anónima al número de emergencias 911 que se solicitó la presencia de las autoridades, quienes acudieron horas después para verificar la situación.

Al ingresar al inmueble, los agentes localizaron el cuerpo del niño sin signos vitales y con visibles huellas de haber sido golpeado, además de marcas compatibles con estrangulamiento.

Como presuntos responsables fueron detenidos el padrastro, identificado como Elder Alexander “N”, así como la madre del menor, Olga Mayra “N”, ambos señalados por su probable participación en el homicidio.

Las investigaciones preliminares indican que la pareja se encontraba bajo los efectos de la droga, específicamente una sustancia conocida como cristal, información que coincide con versiones de vecinos que los identificaban como consumidores habituales.

Según el reporte ministerial, el padrastro habría agredido físicamente al menor hasta provocarle la muerte, mientras que la mamá presuntamente lo sujetaba, versión que será confirmada mediante pruebas periciales y la necropsia de ley.

El cuerpo fue trasladado por personal forense para los estudios correspondientes, mientras la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación para procesar a los detenidos conforme a derecho por el delito de homicidio.

