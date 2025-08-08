Niño atropellado pierde la vida en Tijuana

Un Niño atropellado de apenas nueve años de edad perdió la vida la tarde del miércoles 6 de agosto en Tijuana, luego de ser embestido por un camión de transporte de personal en la colonia Terrazas del Valle. El menor, identificado como Ernesto, viajaba en un patín del diablo acompañado de su abuelita cuando ocurrió el trágico incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho sucedió alrededor de las 18:30 horas, cuando el menor circulaba sobre la calle Hacienda Los Pinos y, al intentar cruzar la avenida Hacienda San Ángel, no logró frenar a tiempo, impactándose contra el camión. Tras la colisión, cayó al pavimento y las llantas traseras del vehículo lo arrollaron, provocando su muerte de manera instantánea.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar, pero únicamente confirmaron el fallecimiento del niño atropellado. La abuelita que lo acompañaba fue atendida por la Unidad Municipal de Apoyo Social debido al fuerte impacto emocional, ya que ambos se dirigían al parque en ese momento.

Testigos señalaron que el chofer del camión permaneció en el sitio, llamó a los números de emergencia y esperó a las autoridades. Acto seguido, el detenido fue puesto a disposición de elementos municipales mientras el área de peritos realizaba las investigaciones correspondientes.

Familiares del menor arribaron minutos después, visiblemente consternados. La escena fue acordonada por agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales de Hechos de Tránsito, quienes llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y la recopilación de pruebas.

