Niño muere en accidente de avión de la Semar

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) confirmó que Federico, un niño de dos años originario de Escárcega, Campeche, falleció durante un accidente aéreo ocurrido cuando era trasladado de emergencia a Galveston, Texas, a bordo de una aeronave de la dependencia, como parte de una misión humanitaria.

El menor formó parte de las víctimas mortales del accidente registrado en las inmediaciones de Galveston, Texas, cuando la aeronave se aproximaba a su destino. En el vuelo viajaban personal médico y la madre del niño, quien sobrevivió al siniestro. El traslado tenía como objetivo que el menor recibiera atención especializada por quemaduras graves.

De acuerdo con a familiares del niño, este presentaba quemaduras en aproximadamente 40 por ciento de su cuerpo, lesiones sufridas de manera accidental en su domicilio. Ante la gravedad de su estado, se coordinó su traslado internacional con apoyo de una fundación especializada y la Semar, desde un hospital de Mérida hacia un centro médico pediátrico en Estados Unidos.

La aeronave, un avión tipo King Air, se desplomó cerca de su aterrizaje, dejando varias personas fallecidas. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del accidente aéreo, mientras continúan los protocolos correspondientes.

La presidenta Claudia Sheiunbaum expresó su solidaridad con las familias afectadas por el siniestro, en tanto la Semar reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía conforme avancen los peritajes.

Este martes, Edward N, padre del niño, obtuvo una visa humanitaria que permitirá el traslado del cuerpo de su hijo y de la madre del niño a Campeche, donde serán realizados los servicios funerarios. La tragedia ha causado profunda consternación en Escárcega, comunidad de origen del menor.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO