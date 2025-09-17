Menor de edad sufre heridas graves tras caerle una cortina de un Banco Azteca en Tepoztlán

Este pasado 16 de septiembre durante el desfile en conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de México, un menor de edad identificado como Gael Mateo sufrió de heridas graves tras la repentina caída de la cortina metálica de la sucursal de Banco Azteca en Tepoztlán, Morelos.

El menor fue atendido de emergencia en el lugar por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, posteriormente siendo trasladado al Hospital General “José G. Parres” en Cuernavaca.

El suceso y el estado de salud del menor

Testigos afirman que el niño se encontraba dentro de la sucursal de Banco Azteca, cuando una falla en la cortina de metal causó su caída repentina en el menor, causándole daños craneoencefálicos y lesiones en el tórax.

Familiares y personal médico han afirmado que el estado de Gael Mateo es grave, y actualmente se encuentra entre la vida y la muerte, luchando por sobrevivir, junto con el personal médico haciendo lo posible por poder salvarlo.

Tras el suceso, transeúntes bloquearon el paso de la calle que daba a la sucursal, con la comunidad indignada por el suceso y la falta de respuesta y responsabilidad por parte del gerente y del grupo bancario.

Respuestas oficiales, indignación y la acción comunitaria

El alcalde del municipio, Perseo Quiroz Rendón, intervino de inmediato en la situación, ordenando la clausura preventiva de la sucursal, afirmando que era responsabilidad del banco el asegurar la seguridad de todas las personas y que esa cortina de metal no debía estar ahí.

Por su parte, la administración de esta sucursal de Banco Azteca causó protestas después que representantes del grupo bancario se negaran a firmar un acuerdo para cubrir los gastos médicos del menor al momento de lo sucedido.

Tras la presión puesta por la comunidad, representantes legales del grupo comenzaron a trabajar junto con un grupo comunitario y autoridades locales y estatales, para poder llevar lo sucedido a una conclusión pacífica.

Esto llevó a que, durante la noche del día del suceso la cuenta oficial de Elektra dio un comunicado afirmando su compromiso a cubrir los gastos médicos del menor.