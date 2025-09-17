Niños de comunidades populares acceden a educación bilingüe gracias a programa piloto en Los Cabos
El programa piloto Súper Niños Bilingües está transformando la educación en zonas populares de Los Cabos al ofrecer enseñanza de inglés adaptada a niñas, niños y adolescentes, con apoyo tecnológico y comunitario.
✏️ Educación bilingüe en comunidades populares de Los Cabos
Esta iniciativa comunitaria, implementada en el Centro Comunitario La Ballena, ubicado en la colonia Padre Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas, beneficia actualmente a 80 estudiantes de entre 6 y 12 años y busca expandirse para atender a más de 300 menores.
👩🏫 Programa piloto de inglés con tecnología Google Classroom
Carlos Irvine, promotor del proyecto junto a su esposa Jeanne, explicó que el programa utiliza tecnología especializada de Google para facilitar el aprendizaje del idioma inglés en edades clave para la adquisición de una segunda lengua.
“Ofrecemos un programa innovador dirigido a niños de colonias populares para que aprendan inglés desde una edad ideal, entre los 6 y 12 años, usando recursos tecnológicos diseñados específicamente para su contexto”, señaló Carlos Irvine.
LEER MÁS: Persisten fallas eléctricas en planteles de Los Cabos; padres advierten más movilizaciones
🖥️ Crecimiento y apoyo comunitario para ampliar el alcance educativo
Actualmente, el programa cuenta con cuatro grupos activos y se proyecta crecer con el respaldo de instituciones, voluntarios y donadores comprometidos con la educación bilingüe en comunidades vulnerables de Los Cabos.
Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento