Niños protagonizan pelea que deja uno inconsciente en Manzanillo

Una pelea entre dos niños de secundaria en el municipio de Manzanillo, Colima, terminó con uno de ellos inconsciente tras recibir múltiples golpes en la cabeza dentro del plantel educativo “Mario José Molina Henríquez”. El incidente, ocurrido la mañana del miércoles, fue grabado por los compañeros de ambos y se viralizó en redes sociales, generando indignación entre padres y autoridades.

De acuerdo con testimonios estudiantiles, los dos niños comenzaron a discutir en el patio de la escuela poco después de las 8:40 de la mañana. Los gritos de sus compañeros alentaban la pelea, mientras varios grababan la escena con sus teléfonos. En las imágenes se observa cómo uno de los alumnos golpea al otro en la cabeza, provocando que ambos caigan al suelo.

El presunto agresor continuó golpeando a su compañero, quien ya permanecía inconsciente, hasta que otros estudiantes intervinieron para separarlos. La situación se tornó caótica, mientras varios testigos pedían ayuda entre gritos de preocupación y confusión.

Según el Gobierno del Estado, el menor herido fue atendido por paramédicos en el lugar y trasladado a una clínica del IMSS, donde fue reportado como estable y bajo observación médica. Autoridades educativas activaron el protocolo de seguridad correspondiente para casos de violencia dentro de planteles escolares.

La Secretaría de Educación y Cultura de Colima confirmó que el incidente se registró durante el cambio de clases y destacó que el plantel actuó conforme al Programa de Seguridad y Emergencia Escolar. Asimismo, reiteró que el alumno afectado se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo vigilancia médica.