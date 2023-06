Niños de preescolar toman clases en el patio por apagones eléctricos

Los constantes apagones de luz eléctrica en instituciones educativas son una problemática común en el municipio de La Paz, según los habitantes de la ciudad. En este contexto, el Jardín de Niños Federico Froebel, ubicado en la calle Guillermo Prieto entre Melchor Ocampo y Nicolás Bravo, ha experimentado repetidas veces la falta de luz y la recurrencia de apagones eléctricos. Estos incidentes afectan el equipo de cómputo y representan un riesgo para los niños, ya que no pueden encender los aires acondicionados y se ven obligados a tomar clases en el patio de la escuela.

Si bien, se ha hecho el llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), hasta el momento no hay respuesta por parte de ellos. Lo cual, ha llevado a tener que impartir las clases fuera de las aulas, para soportar las altas temperaturas y evitar deshidratación y/o golpes de calor, señala Jesús Aguiar, presidente de la Mesa Directiva y padre de familia en el preescolar:

“Han habido casos en los que los niños han tenido que salir al patio incluso, a tomar clases, porque dentro de los salones se vuelven insoportables. Hasta donde tengo entendido, la directora ya hizo la solicitud a la SEP y al ISIFE; y hasta este momento no ha recibido una respuesta. Le han comentado que se va a atender en algún momento la situación, que hay muchas escuelas que tienen problemas, pero realmente es una situación que apremia. Son niños que están padeciendo y que obviamente eso influye en su dinámica escolar, y pues hasta ese momento no ha habido una respuesta concreta”.

En ese sentido, los niños son los más vulnerables ante las deficiencias en mantenimiento y descuidos por parte de autoridades municipales, ya que perjudica en los planes educativos, pero sobretodo en la salud del alumnado, afirma Jesús:

“A partir de que empezó a subir más la temperatura, aquí en La Paz, obviamente se empezó a hacer uso del aire acondicionado y eso exige más a los equipos. Obviamente es un jardín que tiene bastantes años ya funcionando, y las instalaciones eléctricas al parecer no han sido suficientes. O sea, si están los aires acondicionados prendidos de todas las aulas, se bota el break y se apaga la luz. Obviamente eso influye de manera negativa en la dinámica escolar. Los niños empiezan a sufrir por el calor, las aulas se vuelven un horno y no son tantos aires acondicionados. Incluso hay aulas como USAER, la biblioteca, que no tienen aire acondicionado; y aún así, no es suficiente la instalación eléctrica”.