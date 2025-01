Al menos 20 niños trabajan en el comercio informal en la Marina y El Médano; anuncian operativos

El comercio no regulado y el ambulantaje infantil en zonas turísticas de alta afluencia no es un problema nuevo y, durante años, no había sido abordado de manera organizada, según cámaras empresariales. Sin embargo, el Gobierno Municipal ha anunciado operativos para reducir la presencia de menores trabajando en la vía pública durante altas horas de la noche.

Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, informó que estos operativos se llevarán a cabo en coordinación con dependencias municipales y cuerpos de seguridad, con el objetivo de disminuir la incidencia de menores en el ambulantaje y atender la problemática desde su origen.

“Estaremos realizando operativos. El presidente municipal ha estado muy preocupado por los menores de edad que nos hemos encontrado e inclusive a altas horas de la noche haciendo trabajos en una parte de aquí, sobre todo en la Marina de Cabo San Lucas. Junto con DIF, SIPINNA, con nuestras áreas de Seguridad Pública, estaremos realizando lo propio para poder nosotros ir incidiendo para que vaya disminuyendo hasta donde sea posible el trabajo de los menores en estas áreas”, expresó Rentería Santana.

Para abordar esta problemática, empresarios de Los Cabos y autoridades locales establecieron una mesa de trabajo en la que se destacó que la playa El Médano y la zona de la Marina de Cabo San Lucas son los puntos con mayor presencia de ambulantaje infantil. Se estima que el 80% de los vendedores en estas áreas operan sin permiso.

De acuerdo con la Jefatura de Inspección Fiscal de Los Cabos, se ha identificado entre 15 y 20 menores realizando comercio en la Marina y El Médano. Ante esta situación, se ha exhortado a los vendedores a no involucrar a niños en actividades comerciales, advirtiendo que quienes incumplan podrían perder sus permisos.