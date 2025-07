Nintendo Direct: ¡Una oleada de juegos para Switch 2!

La comunidad de jugadores de Nintendo celebra el reciente Nintendo Direct que tuvo lugar este 31 de julio de 2025, un evento que finalmente cambió el panorama de la disponibilidad de juegos para la Switch 2.

Anteriormente, no había suficientes títulos para la consola, pero esta transmisión en vivo de Nintendo ha revertido esa situación. El evento se centró en los socios de Nintendo, presentando juegos de compañías como Sega, Ubisoft y EA Sports.

Durante la transmisión, se reveló más de una docena de juegos que pronto estarán disponibles para la Switch 2, la Switch 1 o ambas consolas. Esto incluye tanto remakes de títulos queridos así como una precuela del exitoso juego The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nuevos títulos y lanzamientos

La lista de próximos lanzamientos para la Nintendo Switch 2, que abarca desde lo peculiar hasta lo familiar, es la siguiente:

Chillin by the Fire – 31 de julio

Apex Legends – 5 de agosto

EA Sports Madden 26 – 14 de agosto

Star Wars Outlaws – 4 de septiembre

Cronos: The New Dawn – 5 de septiembre

Pac-Man World 2 Re-Pac – 26 de septiembre

EA Sports FC26 – 26 de septiembre

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – 30 de septiembre

Borderlands 4 – 3 de octubre

Plants vs. Zombies Replanted – 23 de octubre

Persona 3 Reload – 23 de octubre

Yakuza Kiwami 2 – 13 de noviembre

Yakuza Kiwami – 13 de noviembre

Battle Beyond the Limit — Dragon Ball: Sparking! ZERO – 14 de noviembre

Octopath Traveler 0 – 4 de diciembre

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Llega en invierno

Hela – llega en 2026 (se juega como un adorable ratón y familiar de una bruja en un viaje para sanar a su ama)

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – llega en 2026

La mayoría de estos juegos ya se pueden reservar en la My Nintendo Store.

Fin de la escasez de la Nintendo Switch 2

La escasez que afectaba a la Switch 2 parece haber llegado a su fin. Con la reciente oleada de juegos anunciados, el panorama para los poseedores de la consola ha cambiado drásticamente. Ahora, la consola es mucho más fácil de encontrar en las tiendas, resolviendo la “larga pesadilla nacional de inventario” y complementa la creciente biblioteca de títulos disponibles.

Este Nintendo Direct implementa una agregado al catálogo de la Switch 2, la llegada de una gran cantidad de nuevos títulos junto con la mayor disponibilidad de la consola, promete un futuro emocionante para los jugadores.