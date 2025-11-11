Nintendo anuncia nuevo set LEGO de The Legend Of Zelda; llegará en 2026

La alianza de larga data entre Nintendo y LEGO continúa generando productos exitosos. La compañía de videojuegos acaba de confirmar un nuevo set basado en la aclamada saga The Legend of Zelda que hará historia.

Mediante un tráiler oficial compartido en su cuenta de X, Nintendo anticipó un nuevo producto que recrea el enfrentamiento legendario entre Link y Ganondorf. Este lanzamiento es especialmente notable porque significará el debut del antagonista icónico en el universo de bloques de LEGO.

El metraje muestra a Link justo antes de su pelea contra Ganondorf, un combate crucial para defender a la Princesa Zelda y el reino de Hyrule. A juzgar por el video, la nueva colección podría incluir figuras de los tres personajes principales tal como aparecieron en el clásico de Nintendo 64.

¿Cuándo llegará este esperado set de Zelda a las tiendas?

El breve video promocional publicado por Nintendo fue catalogado como un simple teaser, ofreciendo pocos detalles concretos del producto. No obstante, la compañía sí confirmó que la colección de The Legend of Zelda estará disponible para la venta a partir de 2026.

Actualmente, el único set disponible de esta franquicia no cuenta con figuras de Ganondorf, lo que subraya la importancia de la colección que se venderá en 2026. Circulan rumores que sugieren que el set de batalla podría componerse de 1003 piezas.

Estas especulaciones también apuntan a que el debut oficial en el mercado podría ocurrir el 1 de marzo de 2026, aunque lo más recomendable es esperar la confirmación oficial.

Alianza en crecimiento entre LEGO y Nintendo

La saludable relación entre LEGO y Nintendo se inició hace varios años con la exitosa línea de Super Mario. Tras el éxito de esa colaboración, la alianza se expandió rápidamente para incluir otras famosas franquicias de Nintendo.

Hoy en día, esta sociedad abarca colecciones basadas en Animal Crossing, Luigi’s Mansion y Donkey Kong. La incursión de LEGO en el mundo de The Legend of Zelda se concretó el año pasado con el lanzamiento de un set previo.