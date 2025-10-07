¡Oferta explosiva! Consigue la Nintendo Switch 2 a un precio menor al de lanzamiento

Si estás buscando la mejor oferta Nintendo Switch 2 en México, esta es tu oportunidad soñada. Mercado Libre acaba de lanzar un descuento impresionante en la consola, rebajando el precio a $9,394 MXN, un descuento del 37% respecto a su precio original de $14,846 MXN.

Este precio es significativamente menor al de lanzamiento oficial, con meses sin intereses y envío gratis, lo que la convierte en la oportunidad perfecta para gamers que buscan promociones en consolas sin sacrificar calidad y presupuesto.

La Nintendo Switch 2, con su pantalla HDR de 7.9 pulgadas, procesador NVIDIA y almacenamiento de 256GB, es la evolución del gaming portátil con respecto a su antecesora.

Comparación de Precios: Mercado Libre vs. Tienda Nintendo

Para ilustrar el valor de esta promoción Mercado Libre, aquí tienes una tabla comparativa que muestra cómo el precio actual de $9,394 MXN supera al de la tienda oficial de Nintendo y otros minoristas:

Tienda/Plataforma Modelo Precio Actual (MXN) Precio Original/Lanzamiento (MXN) Descuento (%) Mercado Libre Nintendo Switch 2 256GB HK $9,394 $14,846 37% Tienda Nintendo / Liverpool Nintendo Switch 2 256GB Estándar $13,599 $13,599 0% (sin promo actual)

Esta tabla demuestra que Mercado Libre ofrece un precio menor al de lanzamiento, con un ahorro de $4,205 MXN frente a la tienda oficial de Nintendo. Incluso en otros retailers como Amazon, donde el precio ronda los $11,799 MXN (13% de descuento), no se acercan a esta oferta.

¿Cómo aprovechar la oferta de la Nintendo Switch 2?

Con el lanzamiento Nintendo Switch 2 generando furor, el stock de esta promoción es limitado, así que una de las maneras de aprovechar esta oferta es optar por la opción de meses sin intereses.

Con tu tarjeta de crédito, puedes dividir los $9,394 MXN en hasta 18 meses sin intereses, pagando solo $521.94 MXN por mes. Los beneficios incluyen:

Sin intereses ocultos : Paga exactamente lo que ves.

Flexibilidad de plazos : Elige entre 3, 6, 12 o 18 meses.

Mercado Puntos : Acumula puntos para futuras promociones MSI en juegos o accesorios.

Esta opción hace que la Nintendo Switch 2 sea más accesible que nunca, perfecta para quienes buscan ofertas de tecnología en México.