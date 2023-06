Niurka defiende a su hijo Emilio Osorio ante José Manuel Figueroa por comentarios fuera de lugar

Luego de la salida de Marie Claire de “La Casa de Los Famosos”, su novio, José Manuel Figueroa no solo la defendió de Poncho de Nigris con quien tuvo un altercado, si no de la misma Niurka, quien hizo algunas declaraciones, y para ello puso en entredicho la paternidad de Emilio Osorio.

Tras ser cuestionado por los medios de comunicación en cuanto al comentario de Niurka para con su novia, Figueroa dijo no entender de dónde viene por que nunca tuvo problemas con el “Niurkito”.

“Creo que Marie Claire nunca tuvo bronca con… ¿cómo se llama el Niukito?; oye, ¿no es hijo de Bobby Larios?, no estoy preguntando, no se, estoy preguntando, ah, ok, corten eso por favor”, expresó.

La contundente respuesta de Niurka Marcos a José Manuel Figueroa ¡La historia detrás de su encuentro íntimo!

Por supuesto tales declaraciones llegaron a oídos de Niurka quien no tardó en arremeter de forma contundente con Figueroa a quien también llamó “bobito”.

“José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando medio cog**?, porque no me encontrabas el clítoris, nunca lo encontraste, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana? nada más estuve ocho horas, porque hablabas tanta mierda, ¿te acuerdas que te lo dije? que el día que se te ocurriera decir una mam** yo iba a abrir el hocico, te dije es importante que sepas donde está el clítoris de la mujer porque el mío nunca me lo encontraste…” recordó Niurka.

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio: La verdad sobre su paternidad

Niurka aseveró que cuando conoció a Bobby, su hijo ya había nacido, por ende, aseguró que tanto Emilio como Juan están tranquilos ante los rumores pues saben quién es quién, muy contrario a él que no sabe en donde se mete.