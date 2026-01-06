Servicios Públicos de La Paz mejora la conectividad rural con la nivelación de más de 700 kilómetros

La Dirección General de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de La Paz llevó a cabo estas labores mediante el uso de maquinaria pesada y personal operativo, atendiendo caminos principales, ramales y accesos a diversas rancherías del municipio.

De acuerdo con la autoridad municipal, estas acciones tienen como objetivo mejorar las condiciones de tránsito, facilitar el traslado de personas y mercancías, así como incrementar la seguridad vial para las y los habitantes de las zonas rurales, especialmente durante temporadas de mayor circulación o condiciones climáticas adversas.

Los trabajos de nivelación y mantenimiento se realizaron en distintas delegaciones como El Pescadero, El Carrizal, Los Barriles, Todos Santos, San Antonio y Los Planes, además de múltiples subdelegaciones que históricamente presentan dificultades de acceso.

Entre las comunidades atendidas se encuentran San Bartolo, San Pedro México, Agua Amarga, San Pedro, El Triunfo, Melitón Albañez, La Ventana, El Rosario, El Veladero, Conquista Agraria, El Progreso y El Refugio, lo que representa una cobertura territorial amplia en beneficio del desarrollo rural.

Las autoridades municipales señalaron que la mejora de los caminos rurales es clave para garantizar el acceso a servicios básicos, fortalecer la actividad productiva y reducir el aislamiento de las comunidades más alejadas del centro urbano.

El mantenimiento de caminos rurales forma parte de una estrategia integral para impulsar el desarrollo social y económico del municipio de La Paz, al permitir una mayor movilidad, atención oportuna a emergencias y mejores condiciones para el sector ganadero, agrícola y turístico en las comunidades rurales.

