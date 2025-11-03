“No apagarán esta lucha… seguiremos su legado”: esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan, Michoacán

Entre lágrimas, aplausos y consignas de “¡No estás sola!”, Grecia Quiroz García, esposa y ahora viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo Rodríguez, tomó el micrófono este domingo en la plaza principal de Uruapan para despedir al hombre que, según ella, fue “el mejor presidente municipal de México”.

Visiblemente destrozada, pero con una voz que se convirtió en grito de resistencia, Quiroz García prometió no dejar morir la batalla que su esposo libró contra el crimen organizado: “Apagaron su voz, pero no apagarán esta lucha… Seguiremos su legado”, dijo la hoy viuda de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz también alzo la voz para pedir a los padres de familia que “cuiden a sus hijos, edúquenlos por el buen camino... ámenlos, y si van por el mal camino, cuestiónenlos, corríjanlos, y si es necesario que los metan a la cárcel ¡métanlos!… más vale ir a ver a nuestros hijos a la cárcel, que ir a llorarles al panteón”, dijo en relación al joven gatillero que fue abatido tras perpetrar el ataque directo en contra del alcalde de Uruapan.

“Ayer no solo murió él (Carlos Manzo), murieron dos, que a final de cuentas es otra madre que hoy está llorando en su casa, es otra madre que quizás ya a tiempo hubiera educado a su hijo, le hubiera dado amor, le hubiera dado cariño, le hubiera guiado por ese buen camino, quizás ese hijo no hubiera atentado contra la vida de mi Carlos”, añadió.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el asesinato de Carlos Manzo fue perpetrado por un sicario de entre 20 y 23 años vestido con sudadera gris, quien ha sido identificado en diversos videos merodeando detrás de Manzo.

Autoridades estatales y federales reportaron la detención de dos sospechosos y la muerte de un tercer agresor, quien fue abatido en el sitio, pero el Gabinete de Seguridad federal, liderado por Omar García Harfuch, admitió que el homicida principal aún no ha sido identificado formalmente.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, contaba con 40 años de edad al ser asesinado a tiros la noche de este 1 de noviembre frente a La Huatápera en el Festival del Encendido de Velas, parte de las actividades programadas por el Día de Muertos.

Manzo, fue electo como independiente en septiembre de 2024 bajo el emblema del “Movimiento del Sombrero” y en constantes ocasiones difundió de manera pública que era acechado por grupos criminales que operan en Michoacán.