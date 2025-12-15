Hasta el momento no hay casos del influenza H3N2 en Baja California Sur

En Baja California Sur no se registran actualmente casos de la influenza H3N2 en su variante influenza A subclado K; sin embargo, autoridades de salud mantienen activa la vigilancia epidemiológica y reiteran el llamado a la población para fortalecer las medidas preventivas ante el aumento estacional de infecciones respiratorias.

La Secretaría de Salud subraya la importancia de aplicar acciones básicas de cuidado, como el uso correcto de cubrebocas cuando existan síntomas respiratorios, el lavado frecuente de manos y la higiene al toser o estornudar, con el fin de reducir la propagación de virus durante la temporada invernal.

Asimismo, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura y mejorar la ventilación en espacios cerrados, especialmente en sitios con alta concentración de personas, donde el riesgo de contagio puede incrementarse.

El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Alfredo Ojeda Garmendia, explicó que resulta fundamental que los grupos más vulnerables acudan a las unidades médicas del sector público para recibir el biológico contra la influenza, como medida clave de protección.

El funcionario precisó que, tras la aplicación del biológico, deben transcurrir aproximadamente dos semanas para que el organismo genere la respuesta inmunológica esperada, por lo que exhortó a no bajar la guardia durante ese periodo.

Finalmente, indicó que, cuando sea necesario salir del domicilio con síntomas respiratorios, el uso adecuado del cubrebocas ayudará a evitar la dispersión de patógenos. Añadió que personas adultas mayores y con comorbilidades también deben considerar la mascarilla al acudir a espacios cerrados, como parte de la estrategia preventiva contra la influenza H3N2 y otras infecciones respiratorias.