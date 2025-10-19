¿No habrá clases en México por Halloween y Día de Muertos? La SEP informa sobre megapuente

De cara a las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, padres de familia se han preguntado si habrá clases el próximo viernes 31 de octubre. Ante esta inquietud, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó cuáles son los días sin clases oficiales durante el Ciclo Escolar 2025-2026.

Contrario a lo que algunos podrían pensar, el viernes 31 de octubre no habrá clases, pero no por la celebración de Halloween. Este día se realizará la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual las escuelas suspenderán actividades normales.

En cuanto al Día de Muertos, que se conmemora el 2 de noviembre, la SEP indicó que el lunes 3 de noviembre sí habrá clases en todo el país. Esto se debe a que el festivo cae en domingo, por lo que no se contempla un día de asueto adicional.

Además de estas fechas, el calendario escolar 2025-2026 marca otros días sin clases para lo que resta del año 2025, entre ellos:

Viernes 14 de noviembre

Lunes 17 de noviembre

Viernes 28 de noviembre

Vacaciones de invierno del lunes 22 de diciembre al martes 6 de enero

Estas fechas forman parte del calendario escolar oficial de la SEP, que busca organizar el ciclo académico para alumnos y docentes en todo México.

La Secretaría de Educación Pública recomienda a padres y alumnos consultar el calendario escolar oficial y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar confusiones sobre los días de clase y los descansos.