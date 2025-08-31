Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 31 de Agosto, 2025
Nacional

¿Por qué no habrá mañanera este lunes? Te contamos la razón

La conferencia de prensa matutina fue cancelada este lunes. Descubre qué evento marcará la agenda de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional
Brenda Ireri Yáñez
31 agosto, 2025
Mañanera del pueblo

Imagen: Presidencia de la República

Este lunes 1 de septiembre no habrá mañanera en Palacio Nacional. La conferencia habitual de cada día se canceló para dar paso al Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El evento está programado para las 11:00 de la mañana y se transmitirá en vivo a través de las plataformas oficiales del Gobierno de México y de la Presidencia en YouTube, Facebook y X.

La jornada de Sheinbaum comenzará desde temprano con la reunión de seguridad a las 6:00 horas. Más tarde, encabezará el informe en Palacio Nacional y, por la noche, asistirá a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte, otro de los actos relevantes del día.

Aunque este acto se presenta como el Primer Informe de Gobierno, será el 1 de octubre cuando se cumpla el primer año de la administración. Para esa fecha, la mandataria tiene previsto ofrecer un mensaje en el Zócalo capitalino.

