No hay despidos injustificados en Ayuntamiento de Los Cabos: alcalde

El presidente municipal de Los Cabos Oscar Leggs Castro informó de manera pública el posicionamiento que se sostiene en torno a los ajustes que se realizan en la nómina del Ayuntamiento, lo que ha generado malos entendidos ya que no hay despidos injustificados en la XIV Administración, así lo manifestó el alcalde en la trasmisión de todos los viernes a través de las redes sociales.

“Si existen despidos injustificados yo seré el primero que encabece las manifestaciones para que se restablezca y se regrese a las y los trabajadores al lugar donde están, porque debe de quedar muy claro que por recomendación de la Auditoría Superior se dio la instrucción a Recursos humanos, a la Oficialía Mayor, así como a la Secretaría General Municipal para revisar la nómina y dar de baja de manera inmediata a quienes cobran sin trabajar”, precisó Oscar Leggs Castro.

Por lo anterior, el edil cabeño explicó que esta revisión ya se venía realizando para detectar a todas las personas servidoras públicas que no se han presentado a laborar y que no están firmando nómina por cualquier motivo ajeno a la Administración, por ese motivo, es que se realizan despidos justificados; sin embargo, reiteró que no se va a permitir que se realicen despidos a quienes si realizan su trabajo.

“He solicitado a todas las direcciones generales, municipales y delegaciones que revisen muy bien las áreas y solamente a aquellas personas que no están trabajando, que no se presentan a laborar y que nada más se presentan el día de la quincena a firmar nómina que sean esas personas que se den de baja inmediatamente, por ello, responsabilizo directamente a las directoras y directores que den de baja a personas que si trabajan”, puntualizó el presidente municipal.

Finalmente, Oscar Leggs Castro hizo énfasis en que se actuará conforme a la ley para aquellas personas servidoras públicas que no defiendan a sus trabajadores, no obstante, habrá cero tolerancia para continuar pagando a personas que solamente hacen como que trabajan y se presentan a cobrar: “Debe quedar claro que nadie tiene por qué dar de baja a gente trabajadora, así que tengan cuidado a quienes dan de baja y háganse responsables de sus consecuencias como yo asumo las mías”, concluyó.

AT