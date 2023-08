“No hay empatía hacia los peatones”: activista

De acuerdo con datos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, este verano, en menos de nueve semanas, se registraron 14 atropellamientos en la ciudad. Al respecto, Cristina Ortuño, coordinadora de Pies, Cabeza y Corazón, declaró que estos accidentes se dan por la falta de empatía al peatón, tanto de los conductores como de las autoridades que no aplican políticas públicas que garanticen la seguridad de los transeúntes.

En el marco del Día Mundial del Peatón, la activista señaló que debe darse un cambio de paradigma donde se respete la pirámide de movilidad y deje de priorizarse a los automovilistas. Enfatizó que solo así logrará reducirse el número de atropellamientos, muchos de los cuales llegan a ser fatales.

“Creo que sigue importándoles cacahuate a los tomadores de decisiones. ¿Y por qué hago mucho hincapié en eso? La ciudadanía necesita guía, por lo visto. No nos alcanza la empatía. No nos alcanza el sentido común de ‘A ver, alguien se cruzó la calle. Yo desacelero. No quiero matar a una persona. Punto”, declaró.