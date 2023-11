“No hay impunidad”, afirma Víctor Castro Cosío por casos de feminicidios

La Paz. – Tras la última manifestación por el feminicidio de Ali Suárez, donde familiares, amigos y gente solidaría marcharon desde el Parque Morelos hasta la explanada del Palacio de Gobierno, en la capital del estado de Baja California Sur, el gobernador, Víctor Castro, aseguró que ni este ni los otros dos feminicidios ocurridos este 2023 quedarán impunes.

“Ha habido tres feminicidios que no los he desdeñado. Están resueltos. Hubo una marcha el pasado viernes, creo, o el sábado. Entonces yo le digo a la familia que estén tranquilos, el tipo está preso, se está siguiendo el proceso. Por mí ya lo deberían de haber condenado, pero son tiempos que hay que esperar en la parte judicial, pues tiene derecho”.

El mandatario estatal calificó de horrible el caso de Ali Suarez, por lo macabro del acto. Recalcó que no quedará impune, y que se está siguiendo el debido proceso en el poder judicial.

“Es algo deleznable lo que hizo, pero no le puedo quitar yo el derecho que tenga a defenderse o el procedimiento que sigue en la ley, pero no hay impunidad. Está detenido y está preso el amigo y ahí va a quedar porque fue algo atroz lo que hizo. No fue cualquier cosa”.