No hay permisos para vendedores ambulantes en el malecón de La Paz: alcaldesa

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, informó que no existen permisos para vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad. Este comprende de la calle Isabel La Católica al Paseo Álvaro Obregón, y de la calle José María Morelos y Pavón a General Manuel Márquez de León.

Estas declaraciones se dan luego de que en redes sociales circularan videos de un vendedor de elotes siendo sometido por marinos y policías municipales. En la transmisión en vivo que hizo un ciudadano en Facebook, se escucha cuando uno de los elementos policiales señala que el comerciante no puede estar en el malecón, mientras que el vendedor indica que le han negado los permisos para trabajar.

En este contexto, la alcaldesa mencionó que esta no es una normatividad nueva, y que desde hace años se prohíbe el ambulantaje en esa zona.

“Yo creo que todos saben y lo hemos repetido, no se pueden dar permisos en la zona centro, en el malecón, para semifijos y ambulantes. No hay permisos. Hay un decreto desde hace tres administraciones, que no se puede violar, no se puede modificar, y eso se trabajó en conjunto con toda la comunidad del centro. Entonces no hay permisos. Ahí no hay vuelta atrás”, comentó.