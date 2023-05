No hay rechazo al nuevo plan de estudios en Baja California Sur: SEP

Con el inicio del ciclo escolar 2023-2024 arrancará la aplicación del nuevo plan de estudios. Así lo informó la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, quien sostuvo que en el estado no existe rechazo a este modelo educativo. La funcionaria apuntó que tanto padres de familia como docentes se han mostrado de acuerdo con el cambio.

“Con nosotros no se ha acercado nadie y aquí en el estado no tenemos nosotros ninguna información que nos diga que hay inconformidad con los padres de familia o alguna restricción que ellos quisieran imponer. De ninguna manera. Nosotros no tenemos eso por lo pronto o por lo menos la información no la tenemos”, resaltó.