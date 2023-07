Argumenta ayuntamiento que no hubo invasión de propiedad privada en Puerto Mejía y que regresarán las plumas de acceso

El amparo de los propietarios del terreno tuvo como resolución el devolver el portón y accesorios retirados pero no deben de ser colocados nuevamente, además se resolvió que no hubo invasión a propiedad privada debido a que las plumas quitadas no estaban en su zona.