“No hay liderazgo competitivo que le pueda hacer frente a Morena”; Damián Zepeda

En medio de una gira de trabajo por Baja California Sur, el senador Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional (PAN), ofreció una rueda de prensa en la que reconoció que a la fecha los partidos de oposición no cuentan con la fuerza suficiente para enfrentarse a Morena en las elecciones presidenciales del 2024. Expresó que en los próximos meses deberán generar un candidato competitivo.

“Hoy por hoy, y lo digo convencido, no existe un solo liderazgo competitivo de oposición que le pueda hacer frente a Morena hoy. Entre más rápido lo aceptemos, es mejor y lo podemos solucionar. La buena noticia es que hoy no son las elecciones, sino hasta el año entrante, y tenemos el tiempo suficiente, si ya nos espabilamos, para generarlo”, declaró.

En este sentido, dijo que, como partido, deberán cuidar el proceso de selección del candidato presidencial, y no apurar la decisión. Enfatizó que se les debe brindar a los aspirantes el tiempo suficiente para que la ciudadanía los conozca y se familiarice con sus propuestas y, posteriormente, realizar la elección interna.

En cuanto al proceso que está viviendo Morena para elegir al coordinador nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, quien habrá de convertirse en el candidato a la presidencia de México, sostuvo que se trata de una simulación, y que ya está decidido quién será el candidato morenista.

“El modelo de elección que están haciendo está cargado al partido, no a las personas. No los dejan ni debatir, no les dan permiso ni de debatir. Si creyeran que tienen el talento para poder brillar, pues tú fomentas un esquema donde pueda la persona ser el centro. Aquí no. El centro es el partido”, refirió.